Александр Долгополов выиграл первый матч на турнире в Мадриде
18:44, 06 мая 2014Спорт
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В Мадриде стартовал турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс», где в матче первого круга украинец Александр Долгополов переиграл в трех сетах Фабио Фоньини из Италии со счетом 7:5, 4:6, 6:3.
Александр Долгополов / Reuters
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
В матче, который длился чуть более 2 часов, у соперников было по семь брейк-пойнтов, из которых Долгополов реализовал четыре, а Фоньини - три. Вместе с тем, украинец выполнил семь эйсов и избежал двойных ошибок, а итальянец сделал два эйса и трижды ошибся на подаче.
Во втором круге соперником Долгополова будет Эрнест Гулбис из Латвии, который ранее обыграл поляка Ежи Яновича.
Турнир в Мадриде, который является подготовительным ко второму в сезоне соревнованию серии "Большого шлема" - Открытому чемпионату Франции - продлится до 11 мая.
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