Александр Долгополов выиграл первый матч на турнире в Мадриде

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В матче, который длился чуть более 2 часов, у соперников было по семь брейк-пойнтов, из которых Долгополов реализовал четыре, а Фоньини - три. Вместе с тем, украинец выполнил семь эйсов и избежал двойных ошибок, а итальянец сделал два эйса и трижды ошибся на подаче.

Во втором круге соперником Долгополова будет Эрнест Гулбис из Латвии, который ранее обыграл поляка Ежи Яновича.

Турнир в Мадриде, который является подготовительным ко второму в сезоне соревнованию серии "Большого шлема" - Открытому чемпионату Франции - продлится до 11 мая.