Матч "Заря" - "Шахтер" не состоится в Луганске из соображений безопасности

Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба со ссылкой на генерального директора "Зари" Сергея Рафаилова.

Рафаилов отметил: "В адрес футбольного клуба "Заря", Федерации футбола Украины и Премьер-лиги поступило письмо из УВД Луганска с информацией о том, что милиция города и области не сможет обеспечить порядок и охрану болельщиков 11 мая. Милиция настоятельно просит перенести данный матч на другую дату или в другой город. Согласно регламенту всеукраинских соревнований, где написано, что последние два тура должны проводиться в один день и в одно время, в связи с тем, что есть указание ФИФА о том, что все чемпионаты должны быть закончены до 18 мая в связи с проведением финальной части Чемпионата мира по футболу, на другую дату матч «Заря» - «Шахтер» перенести невозможно. Исходя из сложившейся ситуации, луганская «Заря», донецкий «Шахтер», Премьер-лига и Федерация футбола Украины занимаются поиском города, который будет согласен провести эту встречу".

Касательно вариантов проведения матча Рафаилов сказал: "Одним из вариантов был стадион «Славутич» в Запорожье, но руководство Запорожья в лице мэра отказало Премьер-лиге и футбольным клубам. Точно такой же отказ получили ФК «Севастополь» и «Металлист». Этот матч был назначен на 7 мая. Кроме официальных писем, на клубную почту поступили письма и от обычных болельщиков, которые просили не рисковать жизнью людей и перенести эту встречу. Просьба к болельщикам - отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Пока что идет процесс поиска места, где мы можем сыграть. Обращаемся к болельщикам, чтобы в целях сохранения спокойствия и порядка они не ехали в другие города, где бы ни состоялся этот матч".

Как сообщал УНИАН, ранее назначенный Кремлем губернатор Севастополя Сергей Меняйло запретил проведение матча "Севастополь" - "Металлист" в городе. Матч дважды переносился дирекцией ПЛ и состоится 7 мая в Киеве на стадионе "Динамо".

Матч "Заря" - "Шахтер" должен состояться 11 мая.