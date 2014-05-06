Шахматистка Музычук вернется из сборной Словении в украинскую команду

В Международной федерации шахмат подтвердили, что уже с 7 мая Музычук имеет право выступать за Украину, сообщает специализированный сайт Chess-news.ru.

24-летняя Музычук родом из Украины, однако с 2004 года на международных соревнованиях представляла Словению. Тем не менее, шахматистка проживала на территории Украины. За сборную Украины последние несколько лет успешно играет ее младшая сестра Мария Музычук.

Как сообщал УНИАН, неделю назад стало известно о том, что из команды Украины в сборную России переходит Екатерина Лагно. Возвращение Музычук станет компенсацией для украинской сборной на предстоящей всемирной шахматной олимпиаде. В рейтинг-листе Музычук занимает четвертую строку с показателем 2561 пункт.