Матч "Севастополь" - "Металлист" состоится в Киеве
13:33, 06 мая 2014Спорт
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Дирекция украинской футбольной Премьер-лиги еще раз перенесла место проведения матча 22-го тура "Севастополь" - "Металлист", приняв решение провести матч в Киеве.
Премьер-лига / sctavriya.com
Об этом сообщает пресс-служба Премьер-лиги.
В частности, в сообщении отмечается: "Согласно решению Дирекции ПЛ, перенесенный поединок 22-го тура Чемпионата Премьер-лиги «Севастополь», - «Металлист» состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Лобановского» в ранее указанный срок – 7 мая в 17:00".
Как сообщал УНИАН, накануне, 5 мая, назначенный Москвой губернатор Севастополя своим приказом запретил проведение матча чемпионата Украины по футболу в этом городе. Впоследствии, ПЛ приняла решение провести матч в Запорожье. Сегодня место проведения игры было изменено в третий раз.
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