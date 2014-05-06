Матч "Севастополь" - "Металлист" состоится в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Премьер-лиги.

В частности, в сообщении отмечается: "Согласно решению Дирекции ПЛ, перенесенный поединок 22-го тура Чемпионата Премьер-лиги «Севастополь», - «Металлист» состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Лобановского» в ранее указанный срок – 7 мая в 17:00".

Как сообщал УНИАН, накануне, 5 мая, назначенный Москвой губернатор Севастополя своим приказом запретил проведение матча чемпионата Украины по футболу в этом городе. Впоследствии, ПЛ приняла решение провести матч в Запорожье. Сегодня место проведения игры было изменено в третий раз.