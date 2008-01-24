«Динамо» - «Спартак»: на кого ставят букмекеры
15:24, 24 января 2008Спорт
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Коэффициент на мирный исход - 3,30
Букмекеры считают, что в матче второго игрового дня Кубка Первого канала между московским "Спартаком" и киевским "Динамо" красно-белые имеют больше шансов на победу. Коэффициент на выигрыш москвичей равен 2,15, в то время как победа киевлян оценивается в 3,10. Коэффициент на мирный исход встречи извечных соперников составляет 3,30.
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