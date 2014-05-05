«Азовмаш» выиграл второй матч серии за бронзу украинской баскетбольной Суперлиги

Хотя для этого команде пришлось отыграть девятиочковое отставание в середине третьей четверти, сообщает пресс-служба Суперлиги.

«Азовмашу» не удалось захватить инициативу до большого перерыва. В отличие от предыдущего матча, «Донецк» не уступал сопернику в борьбе за подбор, а кроме того, перекрыл периметр, вследствие чего мариупольцы за всю первую половину реализовали лишь 2 из 9 дальних попыток. После того же, как Игорь Чумаков попал издали под занавес второй четверти, дончане вырвались вперед и в конце концов выиграли первую половину со счетом 43:40.

В начале третьей десятиминутки донецкая команда совершила рывок, организованный Павлом Буренком и партнерами, поведя «+9». Но мощный игровой отрезок в ответ в исполнении «Азовмаша» (18:3), вдохновителями которого стали Игорь Зайцев и Денис Лукашов, не только ликвидировал разрыв в счете, но и вывел хозяев паркета вперед. Заключительный и самый нерезультативный период команды начали при 7-очковом преимуществе мариупольцев, которые, доминируя в трехсекундной зоне, довели матч до победы.

Ударный дуэт «Азовмаша» в составе Максима Пустозвонова и Игоря Зайцева принес мариупольской команде львиную долю очков, забив важные броски в переломной третьей четверти и сыграв ключевую роль в нелегкой победе. Пустозвонов отличился 23 очками и 6 подборами, Зайцев - 21 очком и 6 подборами.

Третий матч серии до трех побед состоится в Донецке 8 мая. В случае победы «Азовмаша» серия завершится досрочно.