Украинские саблистки завоевали бронзу этапа Кубка мира

Об этом сообщает официальный сайт Национальной федерации фехтования Украины.

В 1/8 финала Ольга Харлан, Галина Пундик, Алина Комащук и Елена Воронина разгромили команду Венесуэлы со счетом 45:19, в четвертьфинале победили француженок - 45:42. В полуфинале украинкам противостояли хозяйки турнира – американки во главе с Мариэль Загунис, которая днем ранее выиграла индивидуальный турнир. Наша команда уже после первого боя Алины Комащук с Дармагой Возняк вела в счете 5:0. Однако, американки понемногу сокращали разрыв и окончательно вырвались вперед в предпоследнем восьмом поединке Комащук-Загунис, который американка выиграла с общим счетом 40:38. А затем в девятом бою Харлан не сумела переломить ситуацию. Сборная Украины уступила с итоговым счетом 43:45. В матче за бронзу украинки победили итальянок со счетом 45:42.

Победу в командном турнире в финальном противостоянии Россия – США вырвали представительницы России.

В индивидуальном турнире, который состоялся днем ранее, лидер мирового рейтинга Ольга Харлан полностью повторила свой прошлогодний результат на этом турнире, заняв пятое место. Путь в четверку сильнейших украинке преградила россиянка Виктория Ковалева, победившая со счетом 15:12.