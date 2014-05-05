Матч «Севастополь» - «Металлист» состоится в Запорожье

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

В частности, в сообщении указывается: "ФК «Севастополь» обратился к Премьер-лиги с ходатайством об изменении места проведения домашнего матча с программы 22-го тура Чемпионата ПЛ. Дирекция ПЛ рассмотрела и удовлетворила такая просьба. Итак, поединок «Севастополь» - «Металлист» Харьков состоится в назначенные ранее время и дату - 7 мая в 17:00 - в городе Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Матч молодежных команд состоится в этот же день, 7 мая, на стадионе УТБ «Металлург» Запорожье".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня назначенный Кремлем губернатор Севастополя Сергей Меняйло своим указом запретил проводить матч в городе из соображений безопасности.