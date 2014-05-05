"Черноморец" является лучшим украинским клубом по версии рейтинга IFFHS

Об этом сообщается на официальном сайте IFFHS.

"Черноморец" находится на 57-м месте с 158,50 набранными баллами. Далее идут днепропетровский "Днепр" (72-е место, 147 баллов), донецкий "Шахтер" (75, 146 баллов) и киевское "Динамо" (83, 143,5 балла).

Харьковский "Металлист" в списке 100 лучших клубов мира отсутствует.

Сильнейшим клубом мира остается прошлогодний победитель Лиги чемпионов немецкая "Бавария" (Мюнхен) - 354 балла. Финалисты нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов испанские клубы "Реал" и "Атлетико" (оба - из Мадрида) занимают, соответственно, второе и третье места. При этом победитель финального матча Лиги чемпионов сезона 2013/14, который состоится 24 мая, станет лучшей командой мира по итогам сезона.