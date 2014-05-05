Назначенный Москвой губернатор Севастополя запретил проведение матча "Севастополь" - "Металлист"
12:54, 05 мая 2014Спорт
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Матч 22-го тура украинской футбольной Премьер-лиги «Севастополь» - «Металлист», который должен был быть сыгран 7 мая, может не состояться, так как местный губернатор Сергей Меняйло своим указом запретил проводить матч.
Премьер-лига / sctavriya.com
Об этом заявил генеральный директор Премьер-лиги Петр Иванов, сообщает портал sport.ua.
В частности, Иванов отметил: "Сейчас между нами и клубом проводятся переговоры о дальнейшей судьбе этого матча. Обсуждаются разные вопросы, в том числе и о возможности сыграть эту встречу за пределами Крымского полуострова. Как только будет ясность в этом вопросе – мы сразу же проинформируем общественность".
В ФК «Металлист», в свою очередь, сообщили, что подчинятся любому решению Премьер-лиги.
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