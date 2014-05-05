Назначенный Москвой губернатор Севастополя запретил проведение матча "Севастополь" - "Металлист"

Об этом заявил генеральный директор Премьер-лиги Петр Иванов, сообщает портал sport.ua.

В частности, Иванов отметил: "Сейчас между нами и клубом проводятся переговоры о дальнейшей судьбе этого матча. Обсуждаются разные вопросы, в том числе и о возможности сыграть эту встречу за пределами Крымского полуострова. Как только будет ясность в этом вопросе – мы сразу же проинформируем общественность".

В ФК «Металлист», в свою очередь, сообщили, что подчинятся любому решению Премьер-лиги.