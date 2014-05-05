Умерла британская теннисистка украинского происхождения Елена Балтача

Об этом сообщает ВВС.

В марте нынешнего года Балтача объявила о том, что больна раком печени, начинает курс лечения и надееться его победить. Ранее, в ноябре 2013-го года она объявила о завершении теннисной карьеры, не пояснив тогда причины своего ухода из большого спорта.

Балтача была лучшей теннисисткой Великобритании согласно официальному рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA) 132 недели - с декабря 2009-го года по июнь 2012-го. Она выиграла 11 турниров серии Международной теннисной федерации (ITF), а в сентябре 2010 года входила в ТОР-50 лучших игроков мира.

Елена Балтача родилась 14 августа 1983 года в Киеве. Её отец — Сергей Балтача — известный футболист, выступавший за киевское «Динамо», харьковский «Металлист» и сборную СССР по футболу, а мать Ольга представляла СССР на Олимпийских Играх в пятиборье. В 1989 году семья переехала в Великобританию, после того как Сергей Балтача подписал контракт с английским футбольным клубом Ипсвич.