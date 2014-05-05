Украинка Прокопчук завоевала бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации водных видов спорта (FINA).

Украинка набрала в сумме за пять прыжков 380,10 балла. Золото и серебро у китайских спортсменок - Лю Хайся (411,40) и Чен Руолин (397,45).

У мужчин первые два места также заняли китайцы. Победил Чен Айшен (563,30), опередив Янь Цзяня (557,80). Бронза досталась Виктору Минибаеву из России (530,80).

Украинец Александр Бондарь занял шестое место (499,50).

Как сообщал УНИАН, ранее на этапе в столице России Илья Кваша стал серебряным призером в прыжках с 3-метрового трамплина.