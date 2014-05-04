"Карпаты" обыграли "Днепр" в матче УПЛ

В Днепропетровске завершился матч 28-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" неожиданно проиграл львовским "Карпатам" со счетом 1:4.

Как сообщает корреспондент УНИАН, львовяне одержали волевую победу.

В первом тайме матча в Днепропетровске особо острых комбинаций команды на поле не создали и 45-минутка завершилась закономерной нулевой ничьей.

Основные события происходили уже после перерыва. Счет на 49-й минуте открыл игрок "Днепра" Евгений Селезнев. Руслан Ротань из центральной зоны сделал передачу влево на Евгению Коноплянку, тот прострелил на дальнюю штангу, а там набежавший Селезнев вколотил мяч под перекладину.

Но, уже спустя 7 минут, на 56-й, игрок "Днепра" Евгений Чеберячко нарушил правила в своей штрафной площади и судья назначил пенальти. 11-метровый реализовал Сергей Зенев. На 64-й минуте Дмитрий Лепа точным ударом вывел гостей вперед. А в концовке гости и вовсе устроили разгром сопернику. На 84-й минуте Александр Гладкий забил третий гол в ворота днепропетровцев, а в добавленное арбитром время - четвертый.

В других матчах тура были зафиксированы такие результаты: "Севастополь" - "Заря" - 0:2, "Черноморец" - "Металлист" - 1:1, "Шахтер" - "Ильичевец" - 3:1, "Металлург" (Запорожье) - "Ворскла" - 0:1, "Таврия" - "Металлург" (Донецк) - 0:1, "Говерла" - "Волынь" - 6:0.

Таким образом, в турнирной таблице у "Шахтера" 59 очков, "Днепра" - 53, "Металлиста" - 48, "Динамо" - 47 и "Черноморца" - 44.