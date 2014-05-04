Илья Кваша стал серебряным призером этапа Мировой серии по прыжкам в воду
11:05, 04 мая 2014Спорт
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В Москве (Россия) проходит этап Мировой серии по прыжкам в воду, где в соревнованиях мужчин на трехметровом трамплине украинец Илья Кваша стал серебряным призером.
Илья Кваша / noc--ukr.org
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации водных видов спорта (FINA).
Кваша закончил соревнования с рекордным для себя результатом 530,35 балла, пропустив вперед лишь россиянина Евгения Кузнецова (542,30). Тройку призеров замкнул британец Джек Лаугер (512,45).
В этой же дисциплине у женщин два первых места заняли китаянки. Победила Хе Ци (377,40), опередив Хань Вань (362,40). Третьим призером стала итальянка Таня Коньотто (353,00).
Украинка Анастасия Недобига заняла пятое место (312,60).
Этап в Москве завершится 4 мая.
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