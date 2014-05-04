Илья Кваша стал серебряным призером этапа Мировой серии по прыжкам в воду

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации водных видов спорта (FINA).

Кваша закончил соревнования с рекордным для себя результатом 530,35 балла, пропустив вперед лишь россиянина Евгения Кузнецова (542,30). Тройку призеров замкнул британец Джек Лаугер (512,45).

В этой же дисциплине у женщин два первых места заняли китаянки. Победила Хе Ци (377,40), опередив Хань Вань (362,40). Третьим призером стала итальянка Таня Коньотто (353,00).

Украинка Анастасия Недобига заняла пятое место (312,60).

Этап в Москве завершится 4 мая.