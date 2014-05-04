Руслан Дмитренко и украинская команда победили на Кубке мира по спортивной ходьбе

"Украинец Руслан Дмитренко оформил «золотой» дубль на Кубке мира по спортивной ходьбе, победив в индивидуальных и командных соревнованиях. Дистанцию 20 км он преодолел с новым национальным рекордом - 1:18.37 ч", - сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

На протяжении всей дистанции Дмитренко держался в лидирующей группе. За два круга до финиша украинец вместе с китайцем Цзелинь Цаем начал отрываться от преследователей, а заключительный круг и вообще преодолевал в гордом одиночестве.

"Победу Украине в командных соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км вместе с Дмитренко принесли Игорь Главан (7-й, 1:19.59 ч - личный рекорд) и Назар Коваленко (10-й, 1:20.11 ч)", - говорится в сообщении.

Кубок мира по спортивной ходьбе 3-4 мая принимал Тайцан (Китай). На 50-километровой дистанции украинская мужская команда стала серебряным призером Кубка мира, а Людмила Оляновська повторила национальный рекорд Украины по спортивной ходьбе на 20 км.