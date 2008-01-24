Андрей Воронин получил травму
11:12, 24 января 2008Спорт
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Нападающий не сможет сыграть в субботу
Андрей Воронин вынужден пропустить некоторое время из-за травмы.
На тренировке в среду 27-летний украинский нападающий повредил лодыжку и точно не сыграет в кубковом матче против Хавант и Уотерловилль в субботу, сообщает Football.ua.
Точная дата возвращения будет названа после детального медобследования, которое пройдет позже.
Из-за проблем с животом на три недели выбыл еще один игрок Красных - Альваро Арбелоа.
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