Андрей Воронин получил травму

Андрей Воронин вынужден пропустить некоторое время из-за травмы.

На тренировке в среду 27-летний украинский нападающий повредил лодыжку и точно не сыграет в кубковом матче против Хавант и Уотерловилль в субботу, сообщает Football.ua.

Точная дата возвращения будет названа после детального медобследования, которое пройдет позже.

Из-за проблем с животом на три недели выбыл еще один игрок Красных - Альваро Арбелоа.