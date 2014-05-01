Новым тренером "Динамо" может стать Бердыев

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на российский журнал Total Football.

Кандидатура туркменского специалиста, имеющего российское гражданство, полностью устроила президента киевлян Игоря Суркиса. И уже в первых числах мая должно состояться официальное представление экс-тренера "Рубина" в качестве главного тренера "Динамо".

Читайте такжеСуркис объяснил, почему в "Динамо" не будет иностранного тренераНапомним, что сейчас обязанности главного тренера "Динамо" исполняет Сергей Ребров, который играл у Бердыева в "Рубине". А тренером по физподготовке киевлян является Рауль Руис Гонсалес Рианчо, ранее работавший в казанском клубе.

За полтора года с Олегом Блохиным "Динамо" установило ряд антирекордов. В частности, впервые в истории финишировало ниже второго места. А в нынешнем сезоне команда может остаться без медалей.