Новым тренером "Динамо" может стать Бердыев
В ближайшие дни киевское "Динамо" возглавит российский специалист Курбан Бердыев.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на российский журнал Total Football.
Кандидатура туркменского специалиста, имеющего российское гражданство, полностью устроила президента киевлян Игоря Суркиса. И уже в первых числах мая должно состояться официальное представление экс-тренера "Рубина" в качестве главного тренера "Динамо".
Читайте такжеСуркис объяснил, почему в "Динамо" не будет иностранного тренераНапомним, что сейчас обязанности главного тренера "Динамо" исполняет Сергей Ребров, который играл у Бердыева в "Рубине". А тренером по физподготовке киевлян является Рауль Руис Гонсалес Рианчо, ранее работавший в казанском клубе.
За полтора года с Олегом Блохиным "Динамо" установило ряд антирекордов. В частности, впервые в истории финишировало ниже второго места. А в нынешнем сезоне команда может остаться без медалей.