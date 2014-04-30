"Атлетико" вышел в финал Лиги чемпионов

В Лондоне завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Челси" уступил мадридскому "Атлетико" со счетом 1:3.

Первый матч, состоявшийся неделю назад в Мадриде, завершился вничью 0:0.

В ответной игре "Челси" считался фаворитом. А на 36-й минуте Фернандо Торрес забил гол, который позволил "Челси" выйти вперед. Но еще до перерыва, на 44-й минуте Адриан сравнял счет - 1:1.

Судьба матча и путевки в финал решилась после перерыва. На 60-й минуте Диего Коста реализовал пенальти и вывел гостей вперед, а на 72-й минуте Арда Туран забил третий гол - 1:3.

Таким образом, впервые в истории Лиги чемпионов в финале сыграют команды из одного города.

Как сообщал УНИАН, накануне мадридский "Реал" выиграл у мюнхенской "Баварии" со счетом 4:0 (по сумме двух матчей - 5:0).