В поисках тренера для «Динамо»

На следующий день после отставки главного тренера киевского «Динамо» Олега Блохина и назначения временно исполняющего обязанности тренера Сергея Реброва, президент «Динамо» Игорь Суркис отметил, что торопиться с поиском нового наставника не будет. Мол, дадим шанс Реброву. Если он проявит себя в оставшихся матчах сезона, то будет полноценным тренером команды.

Прошло уже три матча, из которых Ребров выиграл лишь один. Еще один свел вничью и один проиграл. И теперь команда может опуститься в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги на 4-е или даже на 5-е место. Пора подумать о новом тренере...

Еще осенью, при «живом» Блохине, динамовский президент отмечал, что следующим тренером будет иностранец. Впрочем, с тех пор утекло уже слишком много воды. И, если волнения на центральной площади столицы еще можно как-то объяснить заезжему светилу сложной внутриполитической борьбой в стране, то конфликты в приграничных районах Украины, грозящие в любой момент обернуться полномасштабной войной с Россией, вряд ли станут той самой перспективой, ради которой сюда поедут именитые, но, по каким-то причинам, безработные на данный момент специалисты. Можно, конечно, надеяться на то, что к лету ситуация кардинально изменится, но готовы ли будут иностранцы так быстро менять свое мнение относительно ситуации в нашей стране? Пусть даже с учетом перспективы поработать в таком клубе, как «Динамо».

Поэтому, остаются свои, доморощенные. Ну, или почти свои, с некогда «единых просторов». В прессе сейчас активно муссируются, как минимум, три кандидатуры – Маркевич, Григорчук и Бердыев.

Экс-тренер «Металлиста» Мирон Маркевич из этой троицы выглядит едва ли не идеальным кандидатом. У него за плечами – многолетний опыт работы в харьковском клубе. В том самом «Металлисте», который регулярно завоевывал бронзовые медали чемпионата Украины на протяжении пяти лет, а затем и вовсе опередил «Динамо», заняв второе место в национальном первенстве, и сумев пройти в квалификацию Лиги чемпионов. К сожалению, по ходу отборочных игр, харьковчане так и не получили шанс на попадание в число участников основного турнира ЛЧ.

По странному стечению обстоятельств, именно в те дни Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение по давнему делу о якобы договорном характере матча «Карпаты» - «Металлист» в чемпионате Украины. Но, даже в условиях цейтнота, команда сумела оставить о себе добрую память в главном клубном турнире, пройдя один из двух туров квалификации.

Примечательно, что уже в первые дни после отставки Блохина, экс-наставник «Металлиста» четко обозначил свое желание возглавить столичный клуб. Руководство же «Динамо» оказалось к такому диалогу не готово. Пока – не готово.

Есть свои козыри и у тренера одесского «Черноморца» Романа Григорчука. Команда, мягко говоря, не самая активная на трансферном рынке, никогда не блистала составом. Но даже при скудном выборе исполнителей, Григорчук сумел выжать из них максимум. Стабильная и интересная игра команды, до поры, до времени, приносила результат и в национальном первенстве, и в еврокубках, где команда дошла до плей-офф Лиги Европы. К сожалению, перед стартом весенней части чемпионата, «Черноморец» лишился части ведущих игроков, которых заменить оказалось попросту некем. Тем не менее, тренер уже достаточно громко заявил о свое высокой квалификации. Кстати, Григорчук также весьма амбициозен, поэтому работа в «Черноморце» - далеко не предел его мечтаний.

Наконец, Курбан Бердыев — тренер, несколько раз выигравший, ни много ни мало, чемпионат России. Да и одержать победу в Лиге чемпионов над «Барселоной» удается далеко не каждому.

Кстати, об иностранных специалистах. Есть такие и в наших краях. Вот, к примеру, Луческу. Но как же он перейдет из «Шахтера» в «Динамо»? Впрочем, он, действительно, в ближайшее время, может покинуть «Шахтер», откуда его сватают в Стамбул, в местный «Галатасарай». Более того, Мирча уже побывал в самом крупном городе Турции. Правда, по собственной же версии, не для того, чтобы решить вопросы трудоустройства, а, лишь, чтобы полакомиться: «Я действительно был в Стамбуле. Но только потому, что захотел отведать тамошней рыбки», – сказал Луческу в интервью prosport.ro.

Слухи о «Галатасарае», кстати, могут быть совсем не беспочвенны. Ведь румын уже работал с этой командой, и достаточно успешно. В период с 2000-го по 2002-й годы он с этим клубом завоевал Суперкубок УЕФА-2000 и выиграл чемпионат Турции сезона 2001/2002.

…Таким образом, выбор у Суркиса есть. И специалисты, готовые вытянуть «Динамо» из той трясины, в которую команда попала при Блохине, существуют. Да-да, при Блохине. Конечно, и раньше команда играла не ахти. Но при россиянах Семине и Газзаеве, хотя бы, речь не шла о борьбе за третье место. Там было железное второе — после «Шахтера». А вот при Блохине – по иронии судьбы, одном из лучших игроков в истории команды — случился провал. Большой провал. Кто-то из него должен вытянуть команду.

Кирилл Стадниченко