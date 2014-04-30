Украинец Стаховский проиграл во втором раунде теннисного турнира в Мюнхене

Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В этом матче украинец, далеко не всегда удачно выступающий на кортах с грунтовым покрытием, вновь не сумел полностью реализовать свой потенциал. К тому же, соперник, попавший в основную сетку турнира после победы в квалификации, находится в хорошей форме. В первом круге он обыграл намного более сильного и титулованного испанца Фелисиано Лопеса, посеяного организаторами под 6-м номером - 6:3, 6:4.

В матче с украинцем Штруфф также уверенно контролировал игру, трижды выиграв геймы на подаче соперника и ни разу не отдав свою подачу - 6:3, 6:3.

Стаховский был единственным украинцем, выступающим на этом турнире.

Соревнования в Мюнхене продлятся до 4 мая.