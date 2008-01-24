Возвращение Шевы затягивается

Наставник лондонского "Челси" Аврам Грант перед матчем его подопечных на Кубке Лиги поведал журналистам, что восстановление Андрея Шевченко затягивается. Напомним, после игры "аристократов" против "Астон Виллы" 26 декабря украинский форвард не появлялся на поле.

О серьезности травмы Грант ничего не знает, по словам наставника, этого не знает и сам Шевченко. Также тренер сказал, что ждет возвращения футболиста: "Потребуется больше времени, чем мы думали, так что придется подождать. Перед повреждением он играл очень хорошо, все в очередной раз убедились в его квалификации и способности забивать голы. Шевченко очень талантливый игрок, и я жду его возвращения", - сказал Грант.

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