Александр Шовковский установил рекорд чемпионатов мира

Вратарь сборной Украины Александр Шовковский стал первым голкипером, который не пропустил ни одного пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов на чемпионате мира по футболу. Кроме того, Александр Шовковский вошел в число восьми голкиперов, которым удавалось в серии послематчевых пенальти отбить два удара. По два раза в этом преуспели немецкий голкипер Шумахер и аргентинец Гойкоэчеа.

Сборная Швейцарии, соответственно, стала первой командой, которая не реализовала ни одного пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов. Более того, это первая команда в истории чемпионатов мира, которая выбыла из дальнейшей борьбы, не пропустив ни одного гола и не потерпев ни одного поражения.

Напомним, что швейцарцы заняли заняла первое место в группе "G", победив Южную Корею (2:0) и Того (2:0), и сыграв вничью с французами (0:0). В матче 1/8 финала швейцарцы в основное время сыграли вничью с командой Украины (0:0), а в серии пенальти проиграли 0:3.

В прошлом только семь команд покидали чемпионат мира, пропустив всего один гол в свои ворота: Шотландия (1974, 3 матча – 1 победа, 2 ничьи), Камерун (1982, 3 ничьи), Англия (1982, 3 победы, 2 ничьи), Бразилия (1986, 4 победы, 1 ничья), Италия (1990, 5 побед, 1 ничья), Норвегия (1994, 1 победа, 1 ничья, 1 поражение).

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