В Греции зажгли огонь юношеской Олимпиады

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

По давней традиции, жрица античного храма Геры зажгла от солнечных лучей при помощи параболического зеркала факел на стадионе «Панатинаикос», где в 1896 году впервые прошли современные Олимпийские игры.

Эстафета олимпийского огня пройдет в основном в Интернете. Виртуальный факел начнет путешествие из Афин, но в августе в Нанкине «материализуется» и в китайском городе пройдет настоящая эстафета огня.

В церемонии приняли участие почетный президент Международного Олимпийского комитета Жак Рогге, представители китайского спорта и оргкомитета Игр, руководитель Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 16 по 28 августа при участии свыше 3,5 тыс. атлетов со всего мира. Программа соревнований будет насчитывать 28 видов спорта, а также много культурных и образовательных программ, участие в которых смогут принять все участники Олимпиады.