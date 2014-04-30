Шестеро украинцев выступят на этапе Кубка мира по современному пятиборью
14:30, 30 апреля 2014Спорт
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В венгерском городке Кечкемет начинаются соревнования в рамках четвертого этапа Кубка мира по современному пятиборью, где сборную Украины представят 6 спортсменов.
Виктория Терещук / sovsport.ru
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
В составе команды присутствуют: женщины - Виктория Терещук, Хохлова Ирина; мужчины - Наконечный Руслан, Кирпулянский Дмитрий, Павел Тимощенко, Павлюк Денис.
Соревнования в Венгрии продлятся до 4 мая.
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