Исход полуфинала «Эвертон» - «Челси» решил один гол
"Ириски" сконцентрируются на Кубке УЕФА
|Джо Коул. Фото АР
Исход этой встречи решил единственный гол Джо Коула на 69-й минуте матча. Джо принял передачу Малуда с левого фланга и мигом пробил очумевшего от скорости этой атаки Ховарда.
Эвертон не побеждал Челси еще с 2007 года.
После матча Дэвид Мойес заявил, что теперь его команде нужно сконцентрироваться на выступлениях в Кубке УЕФА. Также он оптимистично высказался о будущем своего клуба: "Вне сомнения, мы двигаемся в нужном направлении. Нам нужно лишь убрать эту воображаемую грань между нашим клубом и Челси".
Как сообщалось, вчера финалистом Кубка Лиги также стал Тоттенхэм, разгромивший Арсенал со счётом 5:1.
Англия. Кубок Лиги
1/2 финала
Эвертон - Челси 0:1 (первый матч 1:2)
Гол: Джо Коул, 69
Эвертон: Ховард, Хибберт, Нуну Валенте, Ягелка, Лескотт, Осман, Карсли (Аничебе, 70), Кахилл, Артета, М. Фернандеш (Вон, 78), Э. Джонсон
Челси: Чех, Беллетти, Карвальо, Алекс, Бридж, Макелеле, Сидвелл, Малуда (Э. Коул, 90), Д. Коул (Писарро, 82), Райт-Филлипс, Анелька (Бен-Хаим, 90)
По материалам Football.ua