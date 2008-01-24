Исход полуфинала «Эвертон» - «Челси» решил один гол

Лондонский Челси сумел добиться победы и во втором полуфинальном матче Кубка Лиги с Эвертоном.

Исход этой встречи решил единственный гол Джо Коула на 69-й минуте матча. Джо принял передачу Малуда с левого фланга и мигом пробил очумевшего от скорости этой атаки Ховарда.

Эвертон не побеждал Челси еще с 2007 года.

После матча Дэвид Мойес заявил, что теперь его команде нужно сконцентрироваться на выступлениях в Кубке УЕФА. Также он оптимистично высказался о будущем своего клуба: "Вне сомнения, мы двигаемся в нужном направлении. Нам нужно лишь убрать эту воображаемую грань между нашим клубом и Челси".

Как сообщалось, вчера финалистом Кубка Лиги также стал Тоттенхэм, разгромивший Арсенал со счётом 5:1.

Англия. Кубок Лиги

1/2 финала

Эвертон - Челси 0:1 (первый матч 1:2)

Гол: Джо Коул, 69

Эвертон: Ховард, Хибберт, Нуну Валенте, Ягелка, Лескотт, Осман, Карсли (Аничебе, 70), Кахилл, Артета, М. Фернандеш (Вон, 78), Э. Джонсон

Челси: Чех, Беллетти, Карвальо, Алекс, Бридж, Макелеле, Сидвелл, Малуда (Э. Коул, 90), Д. Коул (Писарро, 82), Райт-Филлипс, Анелька (Бен-Хаим, 90)

По материалам Football.ua