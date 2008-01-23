”Шахтер” сделал первый шаг к миллиону долларов
22:00, 23 января 2008Спорт
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Завершился матч в Иерусалиме
Шахтер уверенно выиграл первый матч в Кубке Первого канала у чемпиона Израиля команды “Бейтар”. 3:0 (Фернандиньо 2, Левандовски 58, Гай 90).
Группа А.
23.01, Иерусалим, Бейтар - Шахтер
27.01, Тель-Авив, ЦСКА - Шахтер
29.01, Иерусалим, Бейтар - ЦСКА
Группа В
24.01, Тель-Авив, Спартак - Динамо
26.01, Ришон-ле-Цион, Динамо - Црвена Звезда
28.01, Тель-Авив, Црвена Звезда - Спартак
Финал
31.01, Тель-Авив
Призовые Кубка первого канала: победитель - миллион долларов, финалист - полмиллиона, вторые места в группах - по 150 тысяч, последние - по 100 тысяч. По условиям Кубка – не менее половины приза следует потратить на детский футбол.
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