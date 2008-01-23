”Шахтер” сделал первый шаг к миллиону долларов

Шахтер уверенно выиграл первый матч в Кубке Первого канала у чемпиона Израиля команды “Бейтар”. 3:0 (Фернандиньо 2, Левандовски 58, Гай 90).

Группа А.

23.01, Иерусалим, Бейтар - Шахтер

27.01, Тель-Авив, ЦСКА - Шахтер

29.01, Иерусалим, Бейтар - ЦСКА

Группа В

24.01, Тель-Авив, Спартак - Динамо

26.01, Ришон-ле-Цион, Динамо - Црвена Звезда

28.01, Тель-Авив, Црвена Звезда - Спартак

Финал

31.01, Тель-Авив

Призовые Кубка первого канала: победитель - миллион долларов, финалист - полмиллиона, вторые места в группах - по 150 тысяч, последние - по 100 тысяч. По условиям Кубка – не менее половины приза следует потратить на детский футбол.