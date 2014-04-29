"Бавария" - "Реал": онлайн-видео трансляция

Сегодня в Мюнхене проходит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором мюнхенская "Бавария" встречается с мадридским "Реалом".

В этом полуфинале сошлись команды, для которых абсолютно по-разному сложился внутренний чемпионат. "Бавария" имеет огромнейшее преимущество над своими оппонентами и задолго до финиша Бундеслиги оформила победу по итогам чемпионата. Сейчас, за два тура до конца первенста, команда на 19 очков опережает идущую на 2-м месте дортмундскую "Боруссию". При этом из 32 матчей команды выиграла 27, лишь трижды сыграв вничью и дважды проиграв - подавляющее преимущество.

В то же время, "Реал" в первенстве Испании идет лишь на 3-м месте, уступая по количеству набранных очков "Барселоне" и другому мадридскому клубу "Атлетико". И финишный отрезок чемпионата для команды будет очень важен.

Вместе с тем, в первом полуфинальном матче в Мадриде "Реал" выиграл со счетом 1:0. А перед ответной игрой шансы команд на выход в финал расцениваются как 50 на 50. Что касается конкретно ответной игры, то здесь "Бавария" является явным фаворитом. На победу "Баварии" ставки принимаются из рассчета 1,74 к 1, ничью - 4,6 к 1, победу "Реала" - 4,5 к 1.