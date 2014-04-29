«Будівельник» вышел в финал баскетбольной Суперлиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, судьба игры решилась в третьем периоде, когда киевляне довели свое преимущество до 20 очков.

Киевляне при приблизительно равной борьбе вышли вперед в матче в середине первой четверти. В течение концовки первой и второй четверти гости, которые не уступали сопернику в борьбе за подбор, а также значительно лучше приходились дальними бросками из-за дуги (в первую очередь, это касается Александра Неруша и Сергея Горбенко), выиграли первую половину со счетом 42-34. Самым результативным игроком «строителей» с 12 очками в активе стал ДаХуан Саммерс.

После большого перерыва преимущество действующего чемпиона продолжало расти, в первую очередь благодаря активности Саммерса, поэтому перед заключительной 10-минуткой «Будівельник» вел в счете +20. Даже уверенная игра дуэта мариупольцев Игорь Зайцев - Кирилл Натяжко не могла спасти клуб, ведь гости уверенно контролировали ситуацию. И хотя четвертый период выиграл «Азовмаш», переломить ход игры в свою пользу хозяева не сумели.

Форвард киевлян Саммерс сыграл ключевую роль в победе своей команды, реализовав важные и переломные броски в третьей четверти и в целом отметившись 25 очками и 7 подборами.

В финале столичный клуб сыграет с «Химиком» (Южный), в то время как «Азовмаш» поборется за бронзовые награды с «Донецком».