Владимир Кличко не сможет выступить на Олимпиаде-2016 - Федерация бокса Украины

Федерация бокса Украины по-прежнему считает, что Владимир не должен возвращаться на любительский ринг, сообщает champion.com.ua.

"Возможность участия Владимира в отборе на Олимпиаду, как профессионала, никогда даже не рассматривалась", - говорится в сообщении, которое поступило в адрес сайта от ФБУ.

В 1996 году Владимир Кличко выиграл золото Олимпиады в Атланте (США), и сейчас надеется, что руководство Международной федерации любительского бокса (AIBA) предоставит ему возможность снова выступить на Играх-2016.