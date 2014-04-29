Владимир Кличко не сможет выступить на Олимпиаде-2016 - Федерация бокса Украины
18:39, 29 апреля 2014Спорт
0
Чемпион мира по версиям WBA, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе Владимир Кличко не сможет принять участие в Олимпийских играх-2016.
Владимир Кличко / Reuters
Федерация бокса Украины по-прежнему считает, что Владимир не должен возвращаться на любительский ринг, сообщает champion.com.ua.
"Возможность участия Владимира в отборе на Олимпиаду, как профессионала, никогда даже не рассматривалась", - говорится в сообщении, которое поступило в адрес сайта от ФБУ.
В 1996 году Владимир Кличко выиграл золото Олимпиады в Атланте (США), и сейчас надеется, что руководство Международной федерации любительского бокса (AIBA) предоставит ему возможность снова выступить на Играх-2016.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter