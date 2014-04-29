Владимир Кличко съел банан в поддержку борьбы с расизмом

Об этом сообщается в Twitter Кличко.

Украинский чемпион выложил на страничке в социальной сети фотографию, на которой видно, как он сьел банан. На кожуре банана сделана надпись на английском языке "Скажи нет расизму".

27 апреля состоялся матч чемпионата Испании по футболу, в котором "Барселона" обыграла "Вильярреал" со счетом 3:2. Во время матча один из болельщиков "Вильярреала" бросил в Дани Алвеса бананом, который игрок тут же съел.

В защиту игрока выступили многие ведущие спортсмены мира. Что касается болельщика, то ФК "Вильяреал" пожизненно запретил ему посещать домашние игры команды.