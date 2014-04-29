Жан Беленюк признан лучшим спортсменом апреля в Украине

Его наставники Виталий Киселица и Алексей Добровольский стали лучшими тренерами месяца, сообщает пресс-служба НОК.

23-летний киевлянин, который выступает в весовой категории до 85 кг., завоевал золотую медаль на европейском первенстве по борьбе, которая состоялась в Вантаа (Финляндия). Беленюк успешно прошел путь до финала, победив в частности в полуфинале Олимпийского чемпиона из России Алексея Мишина. Золотую награду наш спортсмен завоевал в сверхсложном финальном поединке, где встретился с финским борцом Раме Хиетаиниеми: Беленюк получил серьезное рассечение, но выстоял до победного конца, не оставив шансов сопернику.

В целом украинцы вернулись с чемпионата Европы с 8 медалями: «золотом», «серебром» и 6 бронзовыми наградами.

Беленюк второй раз в карьере занял место на пьедестале почета европейского первенства. В 2012 году борец завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Белграде (Сербия).

Звание лучшего спортсмена месяца в Украине Беленюк завоевывает впервые.