Чемпионка мира по шахматам Лагно в ближайшее время примет гражданство России

Об этом заявил главный тренер сборных команд России Сергей Яновский, сообщает официальный сайт Российской шахматной федерации.

В частности, на вопрос корреспондента сайта о том, что ходят слухи о привлечении в состав команды спортсменки из мировой элиты, входящей в Тор-10 рейтинга, Яновский отметил: "Да, такие переговоры ведутся, и если все формальности будут своевременно улажены, то она выступит за российскую команду уже на Олимпиаде в Тромсе (Норвегия). Речь идет о Екатерине Лагно. Кстати, в ее шахматном становлении огромную роль сыграла работа именно с российскими тренерами, в частности, с ней много лет сотрудничал гроссмейстер Руслан Щербаков, сейчас возглавляющий большой шахматный центр в городе Сатка на Урале".

25 апреля Лагно стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на турнире, который проводился в российском Ханты-Мансийске. Также спортсменка дважды выигрывала личный чемпионат Европы, а в составе сборной Украины командное первенство мира-2013 и Олимпиаду-2006. На данный момент в мировом рейтинге Лагно занимает 7-е место с показателем 2543 пункта.