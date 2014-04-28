Владимир Кличко нанес в шесть раз больше ударов, чем Леапаи
17:29, 28 апреля 2014Спорт
1
Чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA, IBF, IBO и журнала "The Ring Magazine" украинец Владимир Кличко в титульном бою против австралийца Алекса Леапаи нанес в шесть раз больше ударов, чем оппонент.
Кличко и Леапаи / Reuters
Что касается точных ударов, то Кличко превзошел оппонента в 14 раз, сообщает CompuBox.
Всего Кличко нанес 389 ударов (147 попаданий, 37%), а Леапаи – 69 (10, 14%).
Как сообщал УНИАН, 26 апреля Кличко-младший провел титульный бой в Оберхаузене (Германия), где в пятом раунде нокаутировал Леапаи, защитив титул WBO и продлив свою победную серию до 20 боев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter