Владимир Кличко нанес в шесть раз больше ударов, чем Леапаи

Что касается точных ударов, то Кличко превзошел оппонента в 14 раз, сообщает CompuBox.

Всего Кличко нанес 389 ударов (147 попаданий, 37%), а Леапаи – 69 (10, 14%).

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Кличко-младший провел титульный бой в Оберхаузене (Германия), где в пятом раунде нокаутировал Леапаи, защитив титул WBO и продлив свою победную серию до 20 боев.