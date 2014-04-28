Александр Усик проведет следующий бой 31 мая
16:17, 28 апреля 2014Спорт
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Украинский боксер Александр Усик проведет свой следующий поединок на профессиональном ринге 31 мая.
Александр Усик / К2
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.
Бой пройдет в рамках вечера профессионального бокса в Одессе, а имя соперника станет известно позже.
Этот поединок станет четвертым для Усика на профессиональном ринге. В трех предыдущих боях он одержал досрочные победы нокаутом. Последнюю из них, 26 апреля, в андеркарте боя Владимир Кличко - Алекс Леапаи, когда Усик в третье райнде нокаутировал представителя Германии ганского происхождения Бэна Нсафоа.
Александр Усик перешел в профессионалы осенью 2013 года. В любительском боксе он завоевал все самые престижные титулы - чемпион Европы (2008), чемпион мира (2011) и чемпион Олимпиады-2012.
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