Александр Усик проведет следующий бой 31 мая

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Бой пройдет в рамках вечера профессионального бокса в Одессе, а имя соперника станет известно позже.

Этот поединок станет четвертым для Усика на профессиональном ринге. В трех предыдущих боях он одержал досрочные победы нокаутом. Последнюю из них, 26 апреля, в андеркарте боя Владимир Кличко - Алекс Леапаи, когда Усик в третье райнде нокаутировал представителя Германии ганского происхождения Бэна Нсафоа.

Александр Усик перешел в профессионалы осенью 2013 года. В любительском боксе он завоевал все самые престижные титулы - чемпион Европы (2008), чемпион мира (2011) и чемпион Олимпиады-2012.