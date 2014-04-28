Олег Царьков получил награду лучшего спортсмена марта в Украине

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В первый весенний месяц крупнейшим спортивным достижением для украинского спорта стал успех нашей сборной по стрельбе из пневматического оружия на чемпионате Европы в Москве. Украинцам удалось завоевать на континентальном первенстве 15 медалей (6 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовую), что позволило им выиграть общекомандный зачет, а также занять первое место в командном зачете среди взрослых и юниоров.

Главным героем чемпионата стал Олег Царьков, который победил в стрельбе из пневматической винтовки, при этом установив рекорд Украины и Европы. Это «золото» стало первой медалью за годы Независимости у мужчин в пневматической винтовке.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка во время награждения и вручения диплома, статуэтки и денежного вознаграждения отметил: "Верю, что это только начало, ведь проявив настойчивость, исполнительность можно достичь поставленной цели. Это нам и продемонстрировал Олег, став лучшим спортсменом марта".

Награду лучшего тренера месяца получила личный тренер Олега Царькова Леся Леськив, которая, кстати, продолжает активно выступать как спортсменка. На ее счету немало спортивных наград: многократная чемпионка мира и Европы, победительница Кубков мира, участница Олимпийских игр.

Также была отмечена работа президента Федерации стрельбы Украины Олега Волкова и всех специалистов федерации за профессионализм и квалифицированную работу по подготовке спортсменов высокого уровня.