Матч Кубка Дэвиса впервые пройдет в киевском Дворце спорта

Уведомление об этой арене уже направлено в Международную теннисную федерацию ITF, сообщает специализированный портал Теннисный клуб.

Ранее сборная Украины в рамках турнира 1 группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла команду Швеции и получила право сыграть в плей-офф Мировой группы, компании 16 сильнейших команд мира, которые непосредственно оспаривают престижный трофей.

Матч состоится в период с 12 по 14 сентября 2014 года.

Украина принимает участие в розыгрыше Кубка Дэвиса уже 22 года. За это время сборная провела 53 матча, 23 из которых проходили дома. На территории Украины матчи проходили в 8 различных городах: Киеве, Одессе, Новой Каховке, Донецке, Черкассах, Днепропетровске, Харькове и Кременчуге. Задействованы были многочисленные арены, но до сих пор еще ни разу украинская национальная команда не выступала на главной крытой площадке столицы. Впрочем, и такого матча, как этот, в Украине еще не было. Команда впервые сыграет дома в рамках Мировой группы Кубка Дэвиса, пусть пока только на стадии плей-офф. В случае победы, в сезоне-2015 сборная Украины дебютирует в элитном теннисном дивизионе.