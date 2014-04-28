Украинские теннисисты Свитолина и Долгополов сохранили свои места в мировом рейтинге

Об этом сообщают официальные сайты организаций.

В мужском рейтинге АТР кроме Долгополова в Тор-100 сильнейших теннисистов мира также входит Сергей Стаховский, который поднялся с 92- на 89-ю строчку. Что касается десятки сильнейших игроков, то здесь никаких изменений не произошло. Список лучших по-прежнему возглавляет испанец Рафаэль Надаль.

В женском рейтинге WTA в компании 100 сильнейших присутствует лишь одна украинка Свитолина, на счету которой сейчас 137 баллов и 36-е место. В десятке сильнейших по сравнению с минувшей неделей произошло одно изменение - с 8-го на 7-е место поднялась Елена Янкович из Сербии, опередившая немку Анжелику Кербер. ейтинг, как и прежде, возглавляет американка Серена Уильямс.