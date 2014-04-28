Украинец Бондарь завоевал бронзовую медаль этапа Мировой серии по прыжкам в воду

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки он пропустил вперед лишь двух представителей Китая. Прыжки украинца судьи оценили в 549,55 балла, что позволило спортсмену занять третье место.

Ранее на этом турнире две серебряные медали завоевали дуэты в синхронных прыжках - Александр Бондарь и Максим Долгов, а также Илья Кваша и Александр Горшковозов.

Соревнования в Лондоне продолжались с 25 по 27 апреля.