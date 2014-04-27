"Металлист" выиграл у "Днепра" в центральном матче тура Премьер-лиге

Как сообщает корреспондент УНИАН, в центральном матче тура в Харькове победитель был выявлен в самой концовке.

Игра второй и четвертой команд в турнирной таблице Премьер-лиги - "Металлиста" и "Днепра" - проходила в упорнейшей борьбе, где поначалу преимуществом владели хозяева поля. И на 36-й минуте Алехандро Гомес открыл счет в игре. Долгое время харьковчанам удавалось удерживать преимущество, но в конце концов штурм "Днепра" принес свои результаты. В одном из моментов, на 81-й минуте, защитники харьковчан нарушили правила в своей штрафной площади и судья назначил пенальти. 11-метровый реализовал Никола Калинич - 1:1.

Тем не менее, спустя 6 минут, на 87-й, комбинацию харьковчан точным ударом завершил Себастьян Бланко - 2:1. Этот гол стал победным для харьковчан.

Не менее упорным оказался и проходивший параллельно в Донецке матч "Металлург" - "Динамо", в котором киевляне потеряли очень важные три очка.

В этом матче все основные события происходили во втором тайме. На 46-й минуте счет открыл игрок донецкой команды Жуниор Мораес, на что на 74-й минуте точным ударом ответил Владислав Калитвинцев. А спустя 10 минут Мораес завершил сольный проход с центра поля красивым ударом в левый верхний угол ворот - 2:1.

Ранее сегодня в 27-м туре мариупольский "Ильичевец" и "Севастополь" сыграли вничью - 0:0, луганская "Заря" выиграла у ужгородской "Говерлы" - 1:0, а львовские "Карпаты" и запорожский "Металлург" также не сумели выявить победителя - 2:2.

Таким образом, после 27-го тура у донецкого "Шахтера" 56 очков, "Днепра" - 53, "Динамо" и "Металлиста" - по 47.