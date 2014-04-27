"Металлист" - "Днепр": онлайн-видео трансляция

Сегодня в Харькове проходит центральный матч 27-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором встречаются "Металлист" и днепропетровский "Днепр".

На поле выйдут команды, которые на данный момент занимают в турнирной таблице второе и четвертое места. И, несмотря на 9-очковое преимущество "Днепра", этот матч оень важен и в плане очной для обоих коллективов. Ведь у "Металлиста" в активе на одну игру меньше. А выигрыш сегодня поможет харьковчанам приблизиться к "Днепру" по потерянным очкам на расстояние в 3 балла. С другой стороны, "Днепру" также крайне важно не терять очка, так как команда ведет борьбу за первое место с донецким "Шахтером". Именно сегодня "Днепр" может догнать дончан и по набранным очкам, и по количеству проведенных матчей.

Прогнозы на этот матч достаточно противоречивые и специалисты не могут сойтись во мнении, кто же сегодня победит. Также приблизительно равные шансы командам дают аналитики букмекерских контор. На победу "Металлиста" ставки в среднем принимаются из рассчета 3,15 к 1, на ничью - 3,50 к 1, на победу "Днепра" - 2,34 к 1.

Стартовые составы команд:

"Металлист": Дишленкович, Вильягра, Пшеничных, Папа Гуйе, Азеведо, Эдмар, Бланко, Хавьер, Ксенз, Гомес, Гоменюк

Запас: Шуст, Ткачук, Нойок, Богданов, Юссуф, Красноперов, Шелаев,

"Днепр": Бойко, Федецкий, Мазух, Чеберячко, Стринич, Канкава, Ротань, Джулиано, Коноплянка, Зозуля, Матеус

Запас: Лаштувка, Кулаков, Калинич, Селезнев, Дуглас, Шахов, Политыло