Блохин, Шевченко и Суркис зовут Ющенко на футбол

Национальная сборная Украины по футболу пригласила Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на просмотр матча 1/4 финала Чемпионата мира, который состоится 30 июня в Гамбурге.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом говорится в письме к главе государства, который подписали президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, главный тренер сборной Олег БЛОХИН и капитан команды Андрей ШЕВЧЕНКО.

По мнению футболистов, личное присутствие Президента Украины на стадионе во время завтрашнего принципиального матча со сборной Италии придаст им «воодушевления и укрепит веру в собственные силы». «Убеждены, что Ваш приезд будет заметно способствовать также продвижению нашей совместной с Польшей заявки на проведение финальной части Евро-2012», – отмечается в письме.

Футболисты также отметили поддержку Президента на протяжении всего Чемпионата мира, где Украина впервые представлена как независимое государство. «Это, без сомнения, помогает и вдохновляет футболистов на самоотверженную игру, – также указано в письме. – Убеждены, что наше весомое для страны-дебютанта достижение служит и будет служить хорошим стимулом для подъема национального футбола и имиджа страны в целом».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины не исключает возможности своей поездки на завтрашний матч, чтобы вместе с миллионами украинских болельщиков поддержать украинскую команду.