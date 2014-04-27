Дарья Зевина и Андрей Говоров стали многократными чемпионами Украины по плаванию
Пловчиха Дарья Зевина завоевала четвертую золотую медаль в последний день чемпионата Украины, который проходил в Харькове.
Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.
Она финишировала первой на дистанции 200 м на спине с результатом 2 минуты 10.37 сек.
Спортсменка завоевала на чемпионате также еще три золота: на 100 м на спине (1:00.15), 50 м баттерфляем (27.53) и в составе женской эстафеты 4х100 м вольным стилем (3:48.17). Кроме того, она одной из первых выполнила норматив сборной команды на чемпионат Европы, который пройдет в этом году в Берлине.
В свою очередь, Андрей Говоров лидировал на дистанции 50 м баттерфляем и завоевал третью золотую медаль. Его результат - 23.68.
Первую медаль высшей пробы он получил на 50 м вольным стилем (22.53), вторую - в составе эстафеты 4х100м вольным стилем (3:24.52). Пловец выполнил также норматив сборной команды на чемпионат Европы в Берлине.
После турнира Говоров отметил: «К чемпионату Украины готовил меня в Италии известный тренер Андреа ди Нино. Я планировал показать на соревнованиях в Харькове максимально хорошие результаты».
Уже в начале мая спортсмен вернется в Италию, где будет готовиться к чемпионату Европы по плаванию.
Чемпионат Украины и чемпионат Украины среди молодежи по плаванию проходил в Харькове 23-26 апреля. Участие в соревнованиях приняли более 500 пловцов из 19 областей Украины и Киева. Из них - 45 мастеров спорта Украины по плаванию и 15 мастеров спорта международного класса.