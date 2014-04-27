Кличко отметил, что ему было непросто готовится к бою с Леапаи из-за событий в Украине

Чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» украинец Владимир Кличко после боя с австралийцем Алексом Леапаи отметил насколь тяжело ему было готовиться к поединку из-за событий в Украине.

В частности, Кличко, после вручения пояса, находясь еще в ринге отметил: "Большое спасибо всем моим болельщикам, тем кто был со мной в этот день. Я долго готовился и это было очень непросто, так как у моей страны сейчас очень тяжелый период. Я всегда остаюсь со своими земляками, чтобы не происходило. И безусловно, я держу кулаки за мир, чтобы никогда не было войны, чтобы не гибли люди. Также я благодарю моих немецких болельщиков, они уникальны".

Кроме того Кличко отдельно отметил соперника: "Хочу сказать Алексу - ты был отличный соперник, ты полностью отдался бою. Спасибо тебе. Сегодня я был в лучшей форме и сумел победить. Тебе повезет в другой раз".

А напоследок Кличко-младший отметил жену своего старшего брата Виталия - Наталью Кличко: "Ты отлично исполнила гимн Украины перед боем. Меня это очень впечатлило. Спасибо тебе".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Владимир Кличко выиграл титульный бой по версии WBO у австралийца Алекса Леапаи, отправив соперника в нокаут в пятом раунде.