Кличко нокаутировал Леапаи

Как сообщает корреспондент УНИАН, бой завершился досрочно в пятом раунде.

Первый нокдаун судья отсчитал Леапаи уже на второй минуте. Правда, австралиец быстро встал на ноги и уверенно продолжил бой. А к концу первого раунда Кличко-младший уже полностью контролировал ситуацию.

Во втором раунде Леапаи достойно держался на фоне куда более мощного и рослого оппонента, хотя и регулярно пропускал удары. В таком же ключе прошли и третий-четвертый раунды.

Бой закончился в пятом раунде, когда в течении минуты Кличко дважды отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Владимир Кличко защитил свой титул WBO, разыгрывавшийся в этом бою.