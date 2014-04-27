Кличко нокаутировал Леапаи
00:36, 27 апреля 2014Спорт
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В немецком Оберхаузене завершился титульный бой, в котором украинский чемпион защищал пояс WBO.
Кличко и Леапаи / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, бой завершился досрочно в пятом раунде.
Первый нокдаун судья отсчитал Леапаи уже на второй минуте. Правда, австралиец быстро встал на ноги и уверенно продолжил бой. А к концу первого раунда Кличко-младший уже полностью контролировал ситуацию.
Во втором раунде Леапаи достойно держался на фоне куда более мощного и рослого оппонента, хотя и регулярно пропускал удары. В таком же ключе прошли и третий-четвертый раунды.
Бой закончился в пятом раунде, когда в течении минуты Кличко дважды отправил соперника в нокдаун.
Таким образом, Владимир Кличко защитил свой титул WBO, разыгрывавшийся в этом бою.
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