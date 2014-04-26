Усик нокаутировал немца Нсафоа

Как сообщает корреспондент УНИАН, бой закончился уже в третьем раунде.

Украинец изначально имел преимущество над соперником, лишь в первом раунде сохраняя спокойный и размеренный темп боя. Уже во втором раунде он активно пошел в атаку, наращивая перевес, а в третьем, за 1 минуту 20 секунд до гонга сумел нокатуировать оппонента.

Таким образом, Усик одержал третье победу в карьере в трех боях.

Как сообщал УНИАН, этот бой проходил в рамках андеркарта (разогревочных боев) перед главным боем вечера профессионального бокса в немецком Оберхаузене, где Владимир Кличко сразится с австралийцем Алексом Леапаи.