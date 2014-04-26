Украина отказалась от проведения матчей Евро-2020

Об этом сообщает в официальном релизе УЕФА.

Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, принятому в январе 2013 года, матчи финальной стадии ЕВРО-2020 пройдут в 13 городах во всей Европе. Матчи разбиты на 13 пакетов: 12 стандартных, включающих в себя три встречи группового этапа и одну встречу плей-офф (1/8 или 1/4 финала), а также один пакет, куда входят оба полуфинала и финал.

К первому крайнему сроку - 12 сентября 2013 года - интерес к проведению игр финального турнира выразили 32 национальные ассоциации, в том числе и представители Украины, намеревавшиеся провести матчи соревнований в Киеве и Донецке.

Заявочные досье на стандартные пакеты матчей в указанный срок – до 25 мая - подали 19 ассоциаций: Азербайджан (Баку), Англия (Лондон), Беларусь (Минск), Бельгия (Брюссель), Болгария (София), БЮР Македония (Скопье), Венгрия (Будапешт), Германия (Мюнхен), Дания (Копенгаген), Израиль (Иерусалим), Ирландия (Дублин), Испания (Бильбао), Италия (Рим), Нидерланды (Амстердам), Россия (Санкт-Петербург), Румыния (Бухарест), Уэльс (Кардифф), Швеция (Стокгольм) и Шотландия (Глазго). Заявочные досье на полуфинальный и финальный пакет матчей подали Англия (Лондон) и Германия (Мюнхен).

"Мы очень рады, что получили столько заявок на проведение ЕВРО-2020, - прокомментировал Президент УЕФА Мишель Платини. - Юбилейный розыгрыш чемпионата, которому исполнится 60 лет, будет особенным. Впервые матчи пройдут во многих странах Европы. Распределив ЕВРО по всему континенту, мы позволим большему количеству болельщиков из большего числа стран разделить радость от проведения этого волшебного турнира, - сказал он. - Национальные ассоциации тоже останутся в выигрыше от этого формата, поскольку многие из них смогут прикоснуться к элитному чемпионату и получат возможность еще больше стимулировать развитие футбола в своих странах".

Администрация УЕФА изучит заявочные досье и в письменном виде подготовит оценочные отчеты для передачи Исполнительному комитету УЕФА. Окончательное решение по назначению 13 организаторов ЕВРО-2020 исполком УЕФА примет 19 сентября в Женеве.