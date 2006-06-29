Алессандро Неста не сыграет в матче с Украиной

Итальянский защитник Алессандро Неста не сможет сыграть в четвертьфинальном матча чемпионата мира по футболу против сборной Украины, который состоится 30 июня в Гамбурге. Неста до сих пор не оправился от травмы паха, которую получил в матче группового этапа ЧМ-2006 против сборной Чехии (2:0), передает Reuters.

Из-за этой травмы он пропустил матч 1/8 финала с Австралией (1:0). "Я еще раз сходил в клинику в Дуйсбурге. Небольшие проблемы остаются, но восстановление проходит быстро. Я не сыграю в пятницу, но я уверен, как и врачи, что буду готов к полуфиналу, если мы в него выйдем", - отметил защитник.

Напомним, что матч пропустит еще один центральный защитник итальянцев Марко Матерацци, который был удален в поединке с Австралией. Скорее всего, место в центре обороны сборной Италии рядом с капитаном команды Фабио Каннаваро займет защитник Андреа Барцальи.

Лента.ру