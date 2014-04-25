Умер экс-тренер «Барселоны» Тито Виланова

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на официальный сайт каталонской команды.

Специалист страдал от онкологического заболевания. "Барселона" глубоко скорбит по поводу смерти Тито Вилановы, - отмечается в заявлении. - Да упокоится он с миром".

Стадион "Камп Ноу" будет открыт для желающих почтить память Вилановы.

В конце 2011 года Виланова перенес операцию по удалению опухоли околоушной железы. Год спустя случился рецидив болезни. В течение продолжительного времени специалист не принимал участия в повседневной работе команды, которой руководил Жорди Роура.

Виланова стал главным тренером команды в 2012 году, однако уже в 2013 году он покинул пост по состоянию здоровья.

Тренерскую карьеру Виланова начал в 2007 году, став помощником главного тренера молодежного состава "Барселоны". С 2008 года был назначен помощником наставника основного состава каталонского клуба. Главным тренером команды Виланова стал в 2012 году, сменив на этом посту Хосепа Гвардиолу, однако уже в 2013 году покинул пост по состоянию здоровья.