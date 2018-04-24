Кличко - Леапаи: расстрел или сенсация

Назвать этот поединок интригующим можно лишь с большой натяжкой: слишком велик теоретический перевес украинца, который ему предстоит с бумаги перенести в ринг. Предстоящий бой за чемпионский титул для Кличко, многие специалисты называют не иначе, как дежурный. Мол, оппонент ему в подметки не годится ни по опыту поединков такой важности, ни по технике, ни по мастерству.

Сам Леапаи, естественно, придерживается кардинально иной точки зрения. Впрочем, перед поединками такой важности, хорохорились все соперники обоих братьев Кличко. И, как правило, у них мало что получалось в итоге. В данной же ситуации, поклонников таланта украинца может смущать другое — Кличко, как никогда, сосредоточен и ни на что, кроме боя, сейчас не отвлекается. Даже его дежурные шутки и колкости на обязательных пресс-конференциях выходят сухими и скупыми. Все мысли только о предстоящем бое. Тяжелом? Вполне вероятно, Кличко знает или предчувствует что-то такое, что не заметно постороннему глазу. Даже тем, кто находится в его команде и кто уверен, что у Владимира все обязательно получится. Чем же может быть так опасен для украинца австралийский оппонент средней руки самоанского происхождения?

Путь к титульному бою длиной в 10 лет

Свой первый бой на профессиональном ринге Алекс Леапаи провел 30 июля 2004 года. В начале карьеры. как это часто бывает, он дрался едва ли не каждый месяц. Бои были рейтинговыми, соответственно, не затяжными и не очень изматывающими - максимум, 5-6 раундов.

К тому же, начало карьеры у австралийца явно не задалось. Из шести поединков два проиграл, два выиграл, а два свел вничью. После второго поражения, Леапаи отсидел шесть месяцев в тюрьме за драку с охранниками ночного клуба. И только после этого начал настоящий путь к славе. Победы стали регулярными, более того, периодически они сопровождались нокаутами оппонентов.

В конце 2007-го года Леапаи нокаутировал Нейтона Бриггса и завоевал свой первый титул - чемпиона тихоокеанского региона по версии OPBF в тяжелом весе. Правда, вскоре его проиграл в тяжелом 12-раундовом бою по очкам – раздельным решением судей. Но третье поражение в карьере уже не остановило, получившего, к тому времени, большой опыт, бойца. Он продолжал выигрывать рейтинговые бои разной степени сложности и престижности, а в декабре 2012-го нокаутировал в 5-ом раунде боксера из Узбекистана, Акмала Асланова, завоевав азиатский и тихоокеанский титул по версии WBO. Это уже давало ему определенные преференции с точки зрения «больших» титулов. Своим шансом он воспользовался с первого раза.

В ноябре 2013 года Леапаи схлестнулся в ринге с непобежденным, на тот момент, российским боксером Денисом Бойцовым, который занимал первую строчку рейтинга по версии WBO. Леапаи в рейтинге был лишь 7-м. Поединок планировался для Бойцова, как проходной, чтобы вывести его на чемпионский бой с Владимиром Кличко, но в ринге все вышло иначе. Австралиец победил по очкам, при этом дважды, по ходу боя, отправив в нокдаун соперника. В итоге, Бойцов потерпел первое поражение в карьере, а Леапаи защитил титул чемпиона по версии WBO Asia Pacific и завоевал статус обязательного претендента на титул чемпиона мира WBO.

3 февраля текущего года Кличко подписал контракт на бой с Леапаи. На следующий день подпись под контрактом поставил и австралийский боец.

Сильные и слабые стороны Леапаи

Австралиец является габаритным и очень мощным бойцом. Соответственно, его главная сила — нокаутирующий удар. От этого пострадали подавляющее большинство его соперников. И, кто знает, возможно, в плане техники и тактики бокса, они во много раз лучше и опытнее Леапаи. Но изюминка бокса заключается в том, что побеждает спортсмен, сумевший нанести один сокрушительный удар.

По статистике Леапаи провел на официальном ринге 37 боев, из которых 30 выиграл, 4 свел вничью и 3 проиграл. А из 30 выигранных боев нокаутом он завершил 24. Статистика впечатляющая.

Тот же Бойцов, воспринимавший бой с Леапаи как проходной, будучи гораздо более подкованным и технически, и тактически, не учел главного, а может быть, единственного преимущества соперника — силы его удара. Видимо, в какой-то момент россиянин просто расслабился и не прочувствовал момент удара. Расплата за ошибку последовала моментально - ценой поражения и потери перспективы титульного боя. Так сорвалось второе подряд эпическое украино-российское противостояние. После боя с Поветкиным, украинец будет драться не с другим россиянином, а с австралийцем. Что, конечно же, куда меньше заводит публику...

Говоря о слабых сторонах Леапаи, мы можем, опять же, вернуться... к мощи. Его тело никак нельзя назвать стройным и юрким, в то время как оба брата Кличко, несмотря на то, что уже много лет выступают в супертяжелом весе, никогда не позволяли себе набрать лишний вес. Скорость и маневренность Владимира, наверняка, создадут немало проблем австралийцу в ринге. К тому же, у последнего сейчас есть только один путь к победе — прямой сильный и точный удар. Нанести такой концентрированный удар Леапаи сможет, видимо, только в начале боя, максимум до 6-го раунда. После этого у него, если и появится возможность, то вряд ли он сумеет ей воспользоваться. Уж слишком высокий темп обычно задает своим оппонентам младший Кличко. Что для австралийца станет большой проблемой.

Кстати, одним из хитов предматчевых обещаний Леапаи стал прогноз: «Чтобы победить меня, Кличко должен будет вырвать мне сердце». В ответ Владимир пообещал: «Не стану вырывать и есть твое сердце». Впрочем, как он собирается побеждать австралийца, тоже не сказал. Видимо, готовит сопернику сюрпризы. И уже тот факт, что Кличко опасается австралийца, должно сильно повысить авторитет Леапаи в боксерском мире.

Ставка на Кличко

Любопытно, что среди тех, кто не видит в Леапаи серьезного соперника для Кличко, есть и люди из ближайшего окружения украинского чемпиона. В частности, нынешний второй тренер Владимира Джеймс Али Башир говорит про Леапаи прямо: «Да, он дикий мужчина. Он дик по-дилетантски. И ему не тягаться с таким профи, как Кличко. Он допускает сотни ошибок. Ожидаю, что по ходу боя Владимир просто расстреляет его. Раунда три он поколотит его, а в районе пятого нокаутирует».

Башир с уважением относится к сопернику и его решению драться с Кличко. А вот поражение Бойцова в бою претендентов считает не заслугой австралийца, а исключительно недоработкой самого россиянина. Мол, он был не в меру упитан и ленив на ринге, где изначально видел себя победителем. А самоуверенность в спорте очень часто грозит непоправимыми последствиями.

Приблизительно такого же мнения придерживается и большинство других специалистов — от действующий боксеров, до ветеранов, тренеров и промоутеров. Причем, многие, не давая шансов Леапаи на победу в субботнем бою, продвигают, при этом, своих кандидатов. Так, новый тренер Александра Поветкина Иван Кирпа считает, что «Саша сможет победить Кличко в будущем». Стоит только немного поработать над психологией его подопечного.

Наконец, несколько дней назад свое веское слово сказали и букмекеры. Настолько весомое, что фанатов Леапаи должно бросать в дрожь. Победа украинца оценивается с коэффициентом 1,095 к 1, в то время как успех Леапаи — 10,5 к 1. Для сравнения, в еще одном титульном бою этого уик-энда (в полутяжелой весовой категории), где сойдутся Денис Лебедев и Гильермо Джонс, победа россиянина оценивается в 1,31 к 1, а панамца — 4 к 1.

Разумеется, букмекеры не могут учитывать фактор внезапности. Они лишь трезво оценивают шансы оппонентов на успех. И нокаутирующий удар Леапаи тут меркнет перед всеми достоинствами украинца.

Подготовка чемпиона

Владимир Кличко свой последний, на сегодняшний день, бой провел в октябре прошлого года в Москве против Александра Поветкина. Победа Кличко, как мы все прекрасно помним, была неоспоримой, а то, что украинец не послал соперника в нокаут, как многие ожидали, сам Владимир пояснил демонстрацией уважения к принимающей стороне. Мол, не гоже так огорчать хозяев.

После этого спортсмен, в основном, светился не в тренировочных залах, а на столичном Майдане, где активно поддерживал зарождавшиеся протесты. К активным тренировкам украинский чемпион вернулся только в феврале, после подписания контракта на бой с Леапаи.

Впрочем, сказать, что Кличко-младший, из-за своей чрезмерной политической активности, что-то потерял, нельзя. Он никогда не был склонен к лишнему весу, а для поддержания физической формы достаточно было пробежек и элементарной зарядки. Для того, чтобы набрать чемпионскую форму, с точки зрения профессионального бокса, спортсмену с таким опытом боев самого высокого уровня, достаточно нескольких недель усиленной подготовки. Именно этим и занимался Владимир со своей командой последнее время. Занимался, как видно, намного серьезнее, чем предыдущий оппонент Леапаи. Из-за чего, кстати, шансы австралийца понижаются в геометрической прогрессии.

Ну и, наконец, тот самый, пресловутый, фактор серьезности. Как профессионал, Владимир понимает, что в чемпионских боях расслабляться нельзя, в принципе. Тем более, что один раз он уже обжегся: бой с южноафриканцем Корри Сандерсом в марте 2003 года стал для украинца наглядным уроком. Тогда он был явным фаворитом, но проиграл после серии нокдаунов уже во втором раунде. Спустя 10 лет, через нечто подобное прошел Бойцов. У Владимира времена «ошибок молодости» уже позади. И, наверняка, в субботнем бою он докажет свою состоятельность и серьезное отношение к делу. Ведь это профессиональный бокс.

… Ровно месяц назад, 25 марта, Владимиру Кличко исполнилось 38 лет. Обсуждая эту, в целом, солидную дату, как для профессионального спортсмена, Владимир отметил, что чувствует себя еще достаточно молодым и намерен драться в ближайшие десять лет — до 48-ми. Разумеется, драться не просто ради драки, а ради того, чтобы удерживать чемпионские пояса и бить рекорды продолжительности на боксерском троне.

Субботний бой - еще один повод доказать свою состоятельность как действующего спортсмена с хорошей перспективой. А, значит, Владимиру предстоит не просто победить, а сделать это так, чтобы ни у кого не осталось сомнений: перед нами самый настоящий чемпион.

Стоит ждать хорошей драки...

Кирилл Стадниченко