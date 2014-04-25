Украинский дуэт завоевал серебро на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

18:16, 25 апреля 2014
Спорт
0

В Лондоне (Великобритания) стартовал третий этап Мировой серии по прыжкам в воду, где в соревнованиях мужчин по синхронным прыжкам с вышки украинский дуэт Александр Бондарь - Максим Долгов занял второе место.

Прыжки в воду / fina.org

Об этом сообщает офиицальный сайт соревнований.

Украинцы получили от судейской бригады оценку 448,26 балла. Они пропустили вперед китайцев Ян Цзян / Чен Айшен (479,13), но опередили немецкий дуэт Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн (425,82).

Как сообщал УНИАН, соревнования в Лондоне проходят с 25 по 27 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter