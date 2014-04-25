Украинский дуэт завоевал серебро на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
18:16, 25 апреля 2014Спорт
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В Лондоне (Великобритания) стартовал третий этап Мировой серии по прыжкам в воду, где в соревнованиях мужчин по синхронным прыжкам с вышки украинский дуэт Александр Бондарь - Максим Долгов занял второе место.
Прыжки в воду / fina.org
Об этом сообщает офиицальный сайт соревнований.
Украинцы получили от судейской бригады оценку 448,26 балла. Они пропустили вперед китайцев Ян Цзян / Чен Айшен (479,13), но опередили немецкий дуэт Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн (425,82).
Как сообщал УНИАН, соревнования в Лондоне проходят с 25 по 27 апреля.
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