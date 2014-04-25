Украинский дуэт завоевал серебро на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

Об этом сообщает офиицальный сайт соревнований.

Украинцы получили от судейской бригады оценку 448,26 балла. Они пропустили вперед китайцев Ян Цзян / Чен Айшен (479,13), но опередили немецкий дуэт Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн (425,82).

Как сообщал УНИАН, соревнования в Лондоне проходят с 25 по 27 апреля.